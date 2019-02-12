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Bild: «Реал Мадрид» предложил 45 млн евро за лучшего страйкера Бундеслиги Луку Йовича
Здесь с ними тоже соперничает «Барселона».
Мадридский «Реал» сделал первый оффер по 21-летнему сербскому нападающему «Айнтрахта» Луке Йовичу.
Bild пишет, что два наиболее активных кандидата на роль потенциального покупателя игрока – «Барселона» и мадридский «Реал». В отличие от Мадрида, каталонский клуб не перевел свой интерес в финансовое предложение, а «Реал» составил бид в размере 45 млн евро.
- Права на Йовича принадлежат «Бенфике».
- В 19 матчах Бундеслиги Лука отличился 14 раз и возглавил таблицу бомбардиров чемпионата Германии-2018/19.
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