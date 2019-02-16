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«Бавария» дважды проигрывала «Аугсбургу», но Кингсли Коман дублем и ассистом принес ей победу
Команда Нико Ковача заставляет «Боруссию» нервничать.
«Бавария» в матче 22-го тура чемпионата Германии выиграла у «Аугсбурга» – 3:2.
Счет в игре уже на первой минуте открыли хозяева: мяч в собственные ворота срезал Леон Горецка.
«Бавария» отыгралась благодаря фланговому навесу Йозуа Киммиха и классному завершению Кингсли Комана.
Затем «Аугсбург» снова вышел вперед: к голу Донвона Джи привела ошибка Никлаcа Зюле.
Перед самым перерывом Коман пробил точно в домик Грегори Кобелю и оформил дубль.
Гости впервые за матч вышли вперед на 53-й минуте, когда Давид Алаба из непростого положения послал мяч в дальний угол. Ассистировал австрийцу главный герой встречи – Коман.
- Теперь «Бавария» отстает от «Боруссии» всего на 2 очка, но у дортмундцев есть матч в запасе.
- «Аугсбург» занимает 15-ю строчку в турнирной таблице, у команды 18 очков.
«Хоффенхайм» трижды забил «Боруссии» за 13 минут и отнял у команды Фавра 2 очка. Тут – все голы