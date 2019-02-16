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Грубейший фол игрока «Шальке», едва не оставившего капитана «Фрайбурга» без ног
Абсолютно заслуженное удаление.
В матче 22-го тура чемпионата Германии встретились «Шальке» и «Фрайбург».
В конце первого тайма полузащитник гельзенкирхенцев Суат Сердар получил прямую красную карточку за грубейший фол на капитане «Фрайбурга» Майке Франце. Пострадавший не доиграл встречу и был заменен после первого тайма.
За такое нарушение Сердар рискует получить 2-3 матча дисквалификации.
- Перед эти матчем «Шальке» располагался на 14-й строчке с 22 очками.
- «Фрайбург» шел на 13-м месте, у команды было 23 очка.
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