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Грубейший фол игрока «Шальке», едва не оставившего капитана «Фрайбурга» без ног

Грубейший фол игрока «Шальке», едва не оставившего капитана «Фрайбурга» без ног
Eurosport

43 мин. назадОбновлено 31 мин. назад

Абсолютно заслуженное удаление.

В матче 22-го тура чемпионата Германии встретились «Шальке» и «Фрайбург».

В конце первого тайма полузащитник гельзенкирхенцев Суат Сердар получил прямую красную карточку за грубейший фол на капитане «Фрайбурга» Майке Франце. Пострадавший не доиграл встречу и был заменен после первого тайма.

За такое нарушение Сердар рискует получить 2-3 матча дисквалификации.

  • Перед эти матчем «Шальке» располагался на 14-й строчке с 22 очками.
  • «Фрайбург» шел на 13-м месте, у команды было 23 очка.

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