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В Иране не показали матч «Аугсбург» – «Бавария» из-за женщины-арбитра, работавшей в шортах
В исламской республике свои правила.
В матче 22-го тура чемпионата Германии «Бавария» на выезде обыграла «Аугсбург» – 3:2.
Встречу обслуживала женщина-арбитр Бибиана Штайнхаус, которая регулярно работает на матчах Бундеслиги. Тем не менее, именно Штайнхаус стала поводом к отмене трансляции игры «Аугсбург» – «Бавария» на государственном иранском телевидении.
Все дело в том, что Бибиана, как и все судьи, отработала матч в шортах – а такого на иранском ТВ быть не должно.
- «Бавария» отстает от дортмундской «Боруссии» на 2 очка, но у команды Люсьена Фавра есть матч в запасе.
- Все голы игры «Аугсбург» – «Бавария» можно посмотреть тут.
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