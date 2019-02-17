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Клаудио Писарро спас «Вердер» на 96-й минуте и забил самый старый гол в истории Бундеслиги
Этот монстр не обходится без голов вот уже в 21-м сезоне подряд!
«Герта» и «Вердер» сыграли вничью в матче 22-го тура чемпионата Германии – 1:1.
В счете до шестой компенсированной минуты второго тайма вела «Герта» – победу у клуба из столицы Германии украл 40-летний Клаудио Писарро. Его голу поспособствовали сразу два рикошета.
- Писарро стал самым возрастным футболистом, когда-либо забивавшим в Бундеслиге. Перуанец отличился в возрасте 40 лет и 136 дней и побил рекорд Мирко Вотавы, который в 1996 году забил за «Вердер» в возрасте 40 лет и 121 дня.
- Писарро забил в 21-м сезоне Бундеслиги подряд.
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