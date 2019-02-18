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Девушка отказалась говорить с парнем, пока он не станет игроком «Гладбаха». Клуб внес его в заявку
Футбол поможет магии любви.
«Гладбах» поместил пользователя твиттера в стартовый список, когда узнал, что это может воссоединить его с экс-подругой.
«Бывшая отказалась со мной говорить до того момента, как я стану правым вингером гладбахской «Боруссии». Она сказала, что мне никогда не быть Херрманном (Патрик Херрманн – полузащитник «Боруссии М»)» – твитнул отчаявшийся парень. Спустя несколько часов появился реплай от клубного официального аккаунта – ник и аватарку пользователя разместили на месте данных Патрика Херрманна на афише воскресного матча с «Айнтрахтом» (1:1).
«Даем чувствам второй шанс», – подписал картинку профиль «Гладбаха».
- «Гладбах» занимает третью строчку в таблице Бундеслиги.
- 23 февраля «Боруссия» сыграет с «Вольфсбургом».
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