Девушка отказалась говорить с парнем, пока он не станет игроком «Гладбаха». Клуб внес его в заявку

«Гладбах» поместил пользователя твиттера в стартовый список, когда узнал, что это может воссоединить его с экс-подругой.

«Бывшая отказалась со мной говорить до того момента, как я стану правым вингером гладбахской «Боруссии». Она сказала, что мне никогда не быть Херрманном (Патрик Херрманн – полузащитник «Боруссии М»)» – твитнул отчаявшийся парень. Спустя несколько часов появился реплай от клубного официального аккаунта – ник и аватарку пользователя разместили на месте данных Патрика Херрманна на афише воскресного матча с «Айнтрахтом» (1:1).

«Даем чувствам второй шанс», – подписал картинку профиль «Гладбаха».

«Гладбах» занимает третью строчку в таблице Бундеслиги.

23 февраля «Боруссия» сыграет с «Вольфсбургом».

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