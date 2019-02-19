Форвард «Баварии» Роберт Левандовский помешался на тренировках и стал тестостероновым монстром

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовский добился шикарной трансформации фигуры всего за полгода.

Так Роберт выглядел летом 2018 года. The Sun еще тогда написал, что Роб любит проводить время на тренировках по кикбоксингу и в спортзале. Вместе с женой Анной (дипломированный нутрициолог, тренер и призер международных соревнований по карате) они оборудовали пространство на улице гантелями, тренажерами, мячами, фишками и прочим спортивным инвентарем.

Левандовский спустя много-много тренировок в январе 2019-го.

И в конце февраля.

«Это самый большой профессионал среди футболистов, которого я только встречал. В его голове 24 часа вертятся мысли о правильном питании, тренировках и сне. Он всегда сфокусирован и находится здесь и сейчас. Он знает, насколько важно быть всегда в лучшей форме», – говорил про Роба экс-тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола.

В 21 матче Бундеслиги-2018/19 Левандовский настрелял 13+9.

Роберт и Анна вместе с 2013 года.

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