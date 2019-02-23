Getty Images

Игрок «Баварии» Кингсли Коман вышел на замену с «Гертой» и травмировался через 9 минут

Коман вышел на замену с «Гертой» и травмировался через 9 минут
Eurosport

58 мин. назад

Парень уже грозился завершить карьеру.

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман получил новую травму в матче чемпионата Германии с «Гертой».

Француз вышел на замену вместо Франка Рибери на 58-й минуте, но дернул заднюю поверхность бедра и был заменен на 67-й минуте на Томаса Мюллера.

  • Коман дважды оперировался из-за травмы лодыжки. Он даже заявил, что закончит карьеру, если придется ложиться под нож третий раз.
  • «Бавария» выиграла «Герты» со счетом 1:0 благодаря голу Хави Мартинеса. Кстати, это произошло в тот момент, когда Коман был на поле.
  • Ответный матч 1/8 финала ЛЧ с «Ливерпулем» пройдет в Мюнхене 12 марта.
Eurosport в инстаграме

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

По теме

Чемпионат Германии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте