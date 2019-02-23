Getty Images
Игрок «Баварии» Кингсли Коман вышел на замену с «Гертой» и травмировался через 9 минут
Парень уже грозился завершить карьеру.
Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман получил новую травму в матче чемпионата Германии с «Гертой».
Француз вышел на замену вместо Франка Рибери на 58-й минуте, но дернул заднюю поверхность бедра и был заменен на 67-й минуте на Томаса Мюллера.
- Коман дважды оперировался из-за травмы лодыжки. Он даже заявил, что закончит карьеру, если придется ложиться под нож третий раз.
- «Бавария» выиграла «Герты» со счетом 1:0 благодаря голу Хави Мартинеса. Кстати, это произошло в тот момент, когда Коман был на поле.
- Ответный матч 1/8 финала ЛЧ с «Ливерпулем» пройдет в Мюнхене 12 марта.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте