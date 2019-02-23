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Матеус Перейра подло пробил кулаком между ног игроку «Фортуны» и получил приз: прямую красную

Перейра подло пробил кулаком между ног игроку «Фортуны» и получил приз: прямую красную
Eurosport

10 мин. назад

Мерзкий поступок.

Нападающий «Нюрнберга» Матеус Перейра чудовищным образом подставил команду, получив красную карточку уже на четвертой минуте матча Бундеслиги против «Фортуны» из Дюссельдорфа.

Бразилец втихаря стукнул игрока в красной футболке рукой между ног. Инцидент произошел вдали от игрового эпизода, но Перейру подставило наличие на стадионе VAR. В результате грубиян получил от арбитра заслуженную красную карточку.

  • «Фортуна» в большинстве выиграла матч со счетом 2:1 и отдалилась от зоны вылета на безопасные 12 очков.
  • «Нюрнберг» занимает последнюю стрчоку с 13 очками после 23 матчей.
  • На счету Перейры ноль голов в 12 матчах.
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