Матеус Перейра подло пробил кулаком между ног игроку «Фортуны» и получил приз: прямую красную

Нападающий «Нюрнберга» Матеус Перейра чудовищным образом подставил команду, получив красную карточку уже на четвертой минуте матча Бундеслиги против «Фортуны» из Дюссельдорфа.

Бразилец втихаря стукнул игрока в красной футболке рукой между ног. Инцидент произошел вдали от игрового эпизода, но Перейру подставило наличие на стадионе VAR. В результате грубиян получил от арбитра заслуженную красную карточку.

«Фортуна» в большинстве выиграла матч со счетом 2:1 и отдалилась от зоны вылета на безопасные 12 очков.

«Нюрнберг» занимает последнюю стрчоку с 13 очками после 23 матчей.

На счету Перейры ноль голов в 12 матчах.

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