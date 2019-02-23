Матеус Перейра подло пробил кулаком между ног игроку «Фортуны» и получил приз: прямую красную
Мерзкий поступок.
Нападающий «Нюрнберга» Матеус Перейра чудовищным образом подставил команду, получив красную карточку уже на четвертой минуте матча Бундеслиги против «Фортуны» из Дюссельдорфа.
Бразилец втихаря стукнул игрока в красной футболке рукой между ног. Инцидент произошел вдали от игрового эпизода, но Перейру подставило наличие на стадионе VAR. В результате грубиян получил от арбитра заслуженную красную карточку.
- «Фортуна» в большинстве выиграла матч со счетом 2:1 и отдалилась от зоны вылета на безопасные 12 очков.
- «Нюрнберг» занимает последнюю стрчоку с 13 очками после 23 матчей.
- На счету Перейры ноль голов в 12 матчах.
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