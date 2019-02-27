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«Боруссия» проведет бесплатный курс похудения для фанатов с ожирением
Достойная инициатива.
Дортмундская «Боруссия» организует для болельщиков с лишним весом специальные курсы продолжительностью 12 недель.
Занятия будут разделены на теоретическую и практическую части общей длительностью 90 минут. В практике упор сделают на футбол, а вести занятия будут тренеры академии дортмундского клуба, сообщает Ruhr Nachrichten. Записаться на программу могут все фанаты «Боруссии» в возрасте от 35 до 65 лет и чей индекс массы тела выше 28.
- Участники предыдущих курсов, в среднем, потеряли семь килограммов.
- После 23 туров «Боруссия» на 3 очка опережает «Баварию» в Бундеслиге.
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