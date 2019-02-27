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Bild: «Бавария» договорилась о переходе Тимо Вернера либо летом 2019-го, либо бесплатно в 2020-м

Bild: «Бавария» договорилась о переходе Вернера либо летом 2019-го, либо бесплатно в 2020-м
Eurosport

1 час назад

Мюнхенцы планируют серьезное укрепление.

«Бавария» сделала серьезный шаг в сторону подписания нападающего «РБ Лейпциг» Тимо Вернера.

По данным главного редактора футбольного раздела Bild Кристиана Фалька, мюнхенский клуб уже договорился с агентом Вернера либо о переходе следующим летом, либо о трансфере летом 2020 года, когда Тимо станет свободным агентом.

  • Вернер выступает за «РБ Лейпциг» с 2016 года.
  • Transfermarkt оценивает игрока в 65 миллионов евро.

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