«Никто не может критиковать тренера». Рафинья наехал на коуча «Баварии» Ковача и получил ответ

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Нико Ковач ответил на критику бразильского защитника Рафиньи.

Игрок выражал недовольство редким попаданием в основу команды. «Мне нравится моя работа, я хорошо тренируюсь, но коуч на меня не рассчитывает. Я играл при Хайнкесе, Анчелотти, Гвардиоле. Видимо, они вообще не разбираются в футболе», – сказал футболист после победы над «Гертой» в Бундеслиге.

Рафинья считает, что должен выйти на поле в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля», так как Джошуа Киммих пропустит встречу из-за перебора желтых карточек.

«Никто не может быть выше клуба, никто не может критиковать тренера», – приводит слова Ковача Kicker. Коуч в курсе, что Рафинья разочарован отсутствием игровой практики, но не считает, что это оправдывает футболиста. «На эмоциях можно сказать то, о чем будешь жалеть на следующий день», – заключил Ковач.

Рафинья планирует покинуть «Баварию» в летнее трансферное окно – его контракт закончится в конце сезона.

В текущем сезоне он провел 10 матчей и отметился забитым мячом.

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