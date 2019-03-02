Все голы матча, в котором «Аугсбург» сломал «Боруссию» и отправил салатницу в Мюнхен

Дортмундская «Боруссия» проиграла в выездном матче 24-го тура чемпионата Германии «Аугсбургу» со счетом 1:2.

Счет на 24-й минуте открыл полузащитник Донвон Джи, со второй попытки пробивший Романа Бюрки с близкого расстояния.

Он же во втором тайме увеличил преимущество хозяев великолепной закидушкой после обреза игроков Дортмунда.

Пако Алькасер за девять минут до конца матча сократил отставание, но и только.

Перед этим туром «Боруссия» опережала «Баварию» на три очка.

Мюнхенцы могут догнать «шмелей», если обыграют «Гладбах».

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