Eurosport
Роберт Левандовский забил «Вольфсбургу» и обновил рекорд Бундеслиги по голам легионеров
Великолепный Писарро уже позади.
Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовский побил рекорд Бундеслиги по голам среди легионеров.
9 марта 30-летний Левандовский забил «Вольфсбургу». Этот гол стал для поляка 196-м, а перуанец Клаудио Писарро из бременского «Вердера» забил на один мяч меньше.
«Бавария» – второй клуб Левандовского в чемпионате Германии. Ранее он играл в составе дортмундской «Боруссии». Писарро, помимо «Вердера», также выступал в «Баварии» и представлял «Кёльн».
- После 24 туров Бундеслиги «Бавария» и «Боруссия» делят первое место.
- Левандовский – шестикратный чемпион Германии.
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