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Роберт Левандовский забил «Вольфсбургу» и обновил рекорд Бундеслиги по голам легионеров

Левандовский забил «Вольфсбургу» и обновил рекорд Бундеслиги по голам легионеров
Eurosport

17 мин. назад

Великолепный Писарро уже позади.

Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовский побил рекорд Бундеслиги по голам среди легионеров.

9 марта 30-летний Левандовский забил «Вольфсбургу». Этот гол стал для поляка 196-м, а перуанец Клаудио Писарро из бременского «Вердера» забил на один мяч меньше.

«Бавария» – второй клуб Левандовского в чемпионате Германии. Ранее он играл в составе дортмундской «Боруссии». Писарро, помимо «Вердера», также выступал в «Баварии» и представлял «Кёльн».

  • После 24 туров Бундеслиги «Бавария» и «Боруссия» делят первое место.
  • Левандовский – шестикратный чемпион Германии.
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