«Бавария» вколотила 6 мячей «Вольфсбургу», а у великолепного Рибери – 3 ассиста за 9 минут

Мюнхенская «Бавария» вышла на первое место в чемпионате Германии после разгромной победы над «Вольфсбургом». Мюнхенцы вколотили в ворота соперника шесть безответных мячей.

На 34-й минуте автором первого гола стал Серж Гнарби. Во вратарской он принял мяч у Мюллера и пробил в ближний угол.

Второй мяч через три минуты забил Роберт Левандовский. Это позволило ему установить рекорд Бундеслиги среди иностранцев по голам.

Третий гол «Бавария» организовала во втором тайме – на 52-й минуте Хамес Родригес реализовал отличный пас от Алькантары.

Затем на поле вышел Франк Рибери и начал творить. Сперва он ассистировал Мюллеру, который пробил примерно с 11-метровой отметки.

Потом его заброс на дальнюю штангу превратил в гол Йозуа Киммих.

Наконец, Франк ловко накинул мяч на голову Левандовского, и тот оформил дубль.

«Бавария» вышла на первое место в Бундеслиге по дополнительным показателям.

В сезоне-2018/19 Рибери забил четыре мяча.

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