Eurosport
«Бавария» вколотила 6 мячей «Вольфсбургу», а у великолепного Рибери – 3 ассиста за 9 минут
Возраст не помеха.
Мюнхенская «Бавария» вышла на первое место в чемпионате Германии после разгромной победы над «Вольфсбургом». Мюнхенцы вколотили в ворота соперника шесть безответных мячей.
На 34-й минуте автором первого гола стал Серж Гнарби. Во вратарской он принял мяч у Мюллера и пробил в ближний угол.
Второй мяч через три минуты забил Роберт Левандовский. Это позволило ему установить рекорд Бундеслиги среди иностранцев по голам.
Третий гол «Бавария» организовала во втором тайме – на 52-й минуте Хамес Родригес реализовал отличный пас от Алькантары.
Затем на поле вышел Франк Рибери и начал творить. Сперва он ассистировал Мюллеру, который пробил примерно с 11-метровой отметки.
Потом его заброс на дальнюю штангу превратил в гол Йозуа Киммих.
Наконец, Франк ловко накинул мяч на голову Левандовского, и тот оформил дубль.
- «Бавария» вышла на первое место в Бундеслиге по дополнительным показателям.
- В сезоне-2018/19 Рибери забил четыре мяча.