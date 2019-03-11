Eurosport
Лютое невезение Харагути: игрок «Ганновера» забивал в пустые, но снегопад остановил мяч
Японец возненавидит зиму.
Главным неудачником уикенда стал полузащитник «Ганновера» Генки Харагути.
К 33-й «красные» горели дома «Байеру» 0:2, когда Харагути едва не положил начало камбэку. Японец выиграл забег за мячом у защитника, обошел вратаря и пробил по пустым воротам.
Удар был точным, но в тот день в Ганновере стоял лютый снегопад. Харагути не учел при ударе силу трения, и мяч остановился в считанных сантиметрах от линии ворот.
- «Ганновер» все-таки закамбэчил во втором тайме, но пропустил решающий гол на 87-й минуте – 2:3.
- Большую часть года в Германии стоит приемлемая погода, но Харагути в сезоне-2018/19 еще не забивал.
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