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Лютое невезение Харагути: игрок «Ганновера» забивал в пустые, но снегопад остановил мяч

Лютое невезение Харагути: игрок «Ганновера» забивал в пустые, но снегопад остановил мяч
Eurosport

8 мин. назад

Японец возненавидит зиму.

Главным неудачником уикенда стал полузащитник «Ганновера» Генки Харагути.

К 33-й «красные» горели дома «Байеру» 0:2, когда Харагути едва не положил начало камбэку. Японец выиграл забег за мячом у защитника, обошел вратаря и пробил по пустым воротам.

Удар был точным, но в тот день в Ганновере стоял лютый снегопад. Харагути не учел при ударе силу трения, и мяч остановился в считанных сантиметрах от линии ворот.

Видео - Лютое невезение Харагути: игрок «Ганновера» забивал в пустые, но снегопад остановил мяч

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  • «Ганновер» все-таки закамбэчил во втором тайме, но пропустил решающий гол на 87-й минуте – 2:3.
  • Большую часть года в Германии стоит приемлемая погода, но Харагути в сезоне-2018/19 еще не забивал.
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