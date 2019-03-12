Форвард «Айнтрахта» за 10 дней забил 2 победных гола, незаконно похожих друг на друга
Гонсалу Пасиенсиа владеет черной магией.
Португальский нападающий «Айнтрахта» Гонсалу Пасьенсия забил гол, который стал победным в матче Бундеслиги против «Фортуны» (3:0).
24-летний страйкер откликнулся на кросс в штрафной и вколотил мяч головой в ближний угол. Гол был бы не так интересен, если бы Пасьенсия точно таким же ударом после идентичной комбинации не принес девять дней назад победу в матче с «Хоффенхаймом».
- На счету Пасьенсии 2 мяча в четырех матчах за франкфуртский клуб.
- «Айнтрахт» за девять туров до финиша чемпионата идет на пятом месте.
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