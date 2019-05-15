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«Бавария» показала форму на новый сезон с орнаментом «Альянц Арены»

«Бавария» показала форму на новый сезон с орнаментом «Альянц Арены»
Eurosport

Вчера в 12:31

В целом без сюрпризов.

Мюнхенская «Бавария» представила новую форму на сезон-2019/20.

Домашний комплект полностью красный – он соответствует традиционным цветам клуба. Вратари будут выходить на поле в зеленом. Элемент формы – ромбы, похожие на фасад «Альянц Арены», домашнего стадиона мюнхенцев.

  • За тур до конца «Бавария» лидирует в Бундеслиге, опережая «Боруссию» на два очка.
  • В заключительном туре мюнхенцы сыграют дома с «Айнтрахтом», «Боруссия» отправится к одноименному клубу из Менхенглабдаха.

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