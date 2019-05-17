На матче заключительного тура чемпионата Германии между «Баварией» и «Айнтрахтом», который пройдет на «Альянц Арене», появятся радужные флаги в знак поддержки ЛГБТ-сообщества.

Как сообщает официальный сайт мюнхенского клуба, радужные флаги появятся в зонах подачи угловых. «Эту акцию мы проводим совместно с нашим фан-клубом – «Queerpass Bayern». С ее помощью мы даем четкий сигнал миру: мы выступаем за толерантность и против гомофобии», – заявил председатель совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

В финальном туре Бундеслиги решится судьба чемпионского титула.

Чтобы не упустить золото, «Баварии» достаточно сыграть вничью с «Айнтрахтом». В случае поражения «Баварии» и победы «Боруссии» Д над «Боруссией» М чемпионом станет «Боруссия» Д.

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