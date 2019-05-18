«Бавария» в заключительном туре разгромила «Айнтрахт» и стала чемпионом Германии.

Золотым стал гол Давида Алабы на 53-й минуте. Помимо него отличись Кингсли Коман, Ренату Саншиш, а еще Франк Рибери и Арьен Роббен, которые проводили последний матч в Бундеслиге.

Соперник по золотой гонке дортмундская «Боруссия» тоже выиграла свой матч у одноклубников из Мёнхенгладбаха.

«Бавария» стала чемпионом в 29-й раз в истории.

У ближайшего преследователя «Нюрнберга» – 9, у «Дортмунда» – 8, у «Шальке 04» – 7.

«Бавария» поставит на матче с «Айнтрахтом» радужные угловые флаги в поддержку ЛГБТ

Качай приложение Eurosport для iOS или Android