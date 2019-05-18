«Бавария» в 29-й раз стала чемпионом Германии, обыграв «Айнтрахт» со счетом 5:1.

Счет уже на четвертой минуте открыл Кингсли Коман.

Не успели пройти пять минут после перерыва, а счет стал равным: Себастьян Алле после углового добил мяч в сетку.

Правда, уже через 3 минуты Давид Алаба забил золотой гол, тоже успев первым на добивание.

Прошло еще пять минут и преимущество хозяев упрочил Саншиш.

Ну а затем пришла очередь Роббери. Сначала гол в последнем матче за мюнхенцев забил Франк.

А потом и Арьен

Рибери перешел в «Баварию» в 2007 году, Роббен – в 2009 году.

Они выиграли 9 и 8 чемпионат Германии соответственно и Лигу Чемпионов в 2013 году.

Все-все-все чемпионы Бундеслиги. Было время, когда первенствовала не «Бавария»

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