Eurosport
Последние голы Роббена и Рибери в Бундеслиге и еще 3 чемпионских удара «Баварии»
Последний матч великих игроков за немецкий суперклуб.
«Бавария» в 29-й раз стала чемпионом Германии, обыграв «Айнтрахт» со счетом 5:1.
Счет уже на четвертой минуте открыл Кингсли Коман.
Не успели пройти пять минут после перерыва, а счет стал равным: Себастьян Алле после углового добил мяч в сетку.
Правда, уже через 3 минуты Давид Алаба забил золотой гол, тоже успев первым на добивание.
Прошло еще пять минут и преимущество хозяев упрочил Саншиш.
Ну а затем пришла очередь Роббери. Сначала гол в последнем матче за мюнхенцев забил Франк.
А потом и Арьен
- Рибери перешел в «Баварию» в 2007 году, Роббен – в 2009 году.
- Они выиграли 9 и 8 чемпионат Германии соответственно и Лигу Чемпионов в 2013 году.
Все-все-все чемпионы Бундеслиги. Было время, когда первенствовала не «Бавария»
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