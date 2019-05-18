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Рибери – единственный футболист, выигравший 9 чемпионатов Германии
Француз уезжает из Мюнхена с рекордом.
Французский полузащитник Франк Рибери в своем последнем матче за «Баварию» выиграл девятое чемпионство в Германии.
Это рекорд для игроков Бундеслиги. По восемь титулов имеют пять игроков мюнхенцев: Мехмет Шолль, Оливер Кан, Бастиан Швайнштайгер, Давид Алаба, Томас Мюллер и Арьен Роббен. Последний, как и Рибери, уйдет из команды по окончании сезона.
- Француз защищал цвета «Баварии» с 2007-го.
- В составе «Баварии» 35-летний полузащитник выиграл 23 трофея, включая теперь уже девять чемпионатов Германии и Лигу чемпионов-2012/13.
Последние голы Роббена и Рибери в Бундеслиге и еще 3 чемпионских удара «Баварии»
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