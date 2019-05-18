18 мая «Бавария» вынесла «Айнтрахт» со счетом 5:1 и завоевала 29-й титул чемпиона Германии. Неожиданно мюнхенцам пришлось тянуть до последнего тура.

Игре предшествовала трогательная церемония проводов Франка Рибери, Арьена Роббена, а заодно и Рафиньи. Героем дня подарили памятные портреты, а болельщики «Баварии» устроили шикарный перфоманс в четь Роббери.

Франк очень расчувствовался.

Роббен и Рибери достойно простились с Мюнхеном и забили по голу в последнем матче в Бундеслиге.

Рибери стал девятикратным чемпионом Германии – это рекорд.

25 мая «Бавария» завершит сезон финалом Кубка страны против клуба «РБ Лейпциг».

Последние голы Роббена и Рибери в Бундеслиге и еще 3 чемпионских удара «Баварии»

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