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Трогательные проводы Роббена и Рибери в Мюнхене – Франк даже заплакал
Тебе тоже будет сложно сдержать слезы.
18 мая «Бавария» вынесла «Айнтрахт» со счетом 5:1 и завоевала 29-й титул чемпиона Германии. Неожиданно мюнхенцам пришлось тянуть до последнего тура.
Игре предшествовала трогательная церемония проводов Франка Рибери, Арьена Роббена, а заодно и Рафиньи. Героем дня подарили памятные портреты, а болельщики «Баварии» устроили шикарный перфоманс в четь Роббери.
Франк очень расчувствовался.
Роббен и Рибери достойно простились с Мюнхеном и забили по голу в последнем матче в Бундеслиге.
- Рибери стал девятикратным чемпионом Германии – это рекорд.
- 25 мая «Бавария» завершит сезон финалом Кубка страны против клуба «РБ Лейпциг».
Последние голы Роббена и Рибери в Бундеслиге и еще 3 чемпионских удара «Баварии»
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