40-летний перуанец Клаудио Писарро на год продлил контракт с «Вердером» и забил победный мяч «Лейпцигу» в матче заключительного тура Бундеслиги.

Об этом заявил спортивный директор «Вердера» Фрэнк Бауманн перед игрой. «Мы договорились с Клаудио, что он останется и в ближайшие дни подпишет подходящий контракт. Надеемся, что его опыт на поле и за его пределами будет важен для нас в следующем сезоне», – цитирует Бауманна официальный сайт бременцев.

В 34-м туре Бундеслиги «Вердер» играл с «РБ Лейпциг», и Писарро стал автором победного мяча. «Вердер» вел на протяжении почти всего матча, но на 86-й соперники сравняли. Через две минуты Клаудио снова вывел команду вперед.

«Вердер» финишировал на восьмом месте в турнирной таблице.

Писарро был лидером по голам среди легионеров Бундеслиги, но его обошел Роберт Левандовский.

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