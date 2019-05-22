Дортмундская «Боруссия» всерьез рассчитывает вернуть себе звание лучшей команды Бундеслиги. Сезон в чемпионате Германии только-только закончился, а «черно-желтые» уже провернули четыре крупные сделки.

Суммарно на новых футболистов «Боруссия» потратили уже 96,5 миллионов евро. Команда Люсьена Фавра выкупила у «Барселоны» права на форварда Пако Алькасера (21 млн), а также приобрела левого защитника Нико Шульца («Хоффенхайм», 25 млн), атакующего полузащитника Юлиана Брандта («Байер», 25 млн) и вингера Торгана Азара («Боруссия» М, 25,5 млн).

В прошедшем чемпионате Германии «Боруссия» финишировала на втором месте, пропустив вперед мюнхенскую «Баварию».

В Лиге чемпионов-2018/19 «черно-желтые» дошли до 1/8 финала, где проиграли будущему финалисту – «Тоттенхэму».

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