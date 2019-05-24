Нидерландский футболист Арьен Роббен объяснил, почему в 2009 году покинул «Реал» и перешел в «Баварию».

«Мне стало трудно из-за смены президента в «Реале». Я чувствовал себя там очень комфортно и играл очень хорошо, но когда в дело вступает политика, у тебя нет никакого шанса. Ты должен решить: хочешь бороться или найти другую команду. Это было не только из-за Роналду. Перес вернулся на пост президента и купил Криштиану, Кака, Карима Бензема и Хаби Алонсо. «Реал» потратил столько денег, что было нужно вернуть их обратными трансферами.

Для меня такая ситуация стала разочарованием, потому что у меня были очень хорошие отношения с тогдашним тренером Мануэлем Пеллегрини. Кроме того, я провел лучшую предсезонную подготовку в карьере. Потом я разговаривал с Марком ван Боммелом и Луи ван Галом. Они рассказали, что у них были на меня планы, и дали понять: «Приезжай в Мюнхен, пожалуйста».

Я помню, что решение было нелегким. Мы сидели всей семьей на террасе и разговаривали. В конце концов, речь шла об уходе из большого клуба. Но пути назад уже не было. «Бавария», кстати, тогда была не столь успешной в Европе, а моя цель всегда заключалась в том, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Я хотел доказать, что достаточно хорош. И переезд в «Баварию» оказался лучшим решением за всю карьеру», – цитирует 35-летнего Роббена Goal.

В мае 2019 года Роббен провел последний матч за «Баварию».

В составе «Мюнхена» он выиграл ЛЧ-2012/13 и Суперкубок УЕФА, а также 17 национальных трофеев.

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