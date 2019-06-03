Защитник «Баварии» Джером Боатенг снялся в четвертой части кинофраншизы «Люди в черном», сыграв роль инопланетянина.

«Я большой фанат с самого первого фильма, фанат вселенной «Людей в черном». Когда Sony Pictures связались со мной насчет камео в новом фильме, я был сильно и приятно удивлен. Это будет особенный опыт», – цитирует Боатенга Die Welt.

Фильм «Люди в черном: Интернэшнл» выйдет в России 12 июня.

·Боатенг играет за «Баварию» с 2011 года. В Мюнхене он выиграл 16 трофеев, включая 7 побед в Бундеслиге.

Джерому Боатенгу мало карьеры рэпера, поэтому он запустил журнал о стиле, музыке и спорте

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