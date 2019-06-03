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Kiсker: Аскасибар спустя 2 года может все-таки перейти в «Зенит»

Kiсker: Аскасибар спустя 2 года может все-таки перейти в «Зенит»
Eurosport

1 час назад

Негоже прозябать аргентинцу во второй Бундеслиге.

Аргентинский полузащитник «Штутгарта» Сантьяго Аскасибар может продолжить карьеру в «Зените».

Питерский клуб вел переговоры по переходу 22-летнего футболиста еще в 2017 году, но тогда трансфер сорвался из-за высокой стоимости Сантьяго. Теперь же у «Зенита» есть деньги после выхода в групповой этап Лиги чемпионов, сообщает Kicker.

  • Аскасибар сыграл 28 матчей за «Штутгарт» в чемпионате Германии, но результативными действиями не отметился.
  • Его трансферная стоимость оценивается в 16 млн евро.
  • «Штутгарт» вылетел во вторую Бундеслигу, проиграв в стыковых матчах «Унион Берлин».

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