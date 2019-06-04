«Бавария» не воспользуется опцией о выкупе трансфера колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса. Об этом сообщил председатель правления немецкого клуба Карл-Хайнц Румменигге.

Родригес перешел в «Баварию» из «Реала» летом 2017 года на правах аренды до окончания сезона-2018/19. Ранее сообщалось, что, согласно условиям арендного соглашения, мюнхенцы могут выкупить игрока за 42 миллиона евро.

«Решение было принято после того, как он подошел ко мне и попросил, чтобы мы не применяли опцию о выкупе. Делать это против его желания нет никакого смысла. Нельзя брать игрока за 42 млн евро и высокой зарплатой, если вы не можете гарантировать ему постоянное место в основном составе», – приводит слова Румменигге Sport1.de.

Всего Хамес провел за «Баварию» 67 матчей, забил 15 голов и помог команде дважды выиграть чемпионат Германии, один раз – национальный кубок.

До перехода в «Реал» в 2014 году колумбиец выступал за «Монако», «Порту», «Банфилд» и «Энвигадо».

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