Немецкий «Шальке 04» подписал 22-летнего защитника «Эвертона» Джонджо Кенни. Англичанин будет выступать за клуб из Гельзенкирхена на правах аренды.

Сммщики «горняков» представили трансфер Джонджо в шутливой форме, опубликовав лицо футболиста в костюме персонажа мультсериала «Южный Парк» Кенни Маккормика. «Боже мой, они купили Кенни!» – говорится в сообщении.

Новичок уже прокомментировал свой трансфер: «Мпх, мрпх, мппхррм».

В ранних сезонах «Южного Парка» Кенни умирал в каждом эпизоде, а его смерть друзья встречали фразой «Боже мой, они убили Кенни! Сволочи!» Из-за ношения парки речь персонажа очень трудно разобрать.

В прошедшем чемпионате Германии «Шальке» занял 14-е место.

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