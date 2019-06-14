Бывший футболист «Баварии» Франк Рибери считает, что должен был выиграть «Золотой мяч» в 2013 году.

«Это больше, чем разочарование. Это самая большая несправедливость в моей карьере. Не только для меня, но и для других людей. Я был лучшим, но стал только третьим. В том сезоне мне нечему было завидовать Роналду и Месси. Я говорю это со всей скромностью, потому что это правда», – приводит слова 36-летнего Рибери Sport Witness, ссылаясь на L'Equipe.

«Золотой мяч» в 2013 году получил Криштиану Роналду, набрав 27,99% голосов. 24,72% получил Лионель Месси, Рибери – 23,36%.

После окончания сезона-2018/19 Рибери покинул «Баварию», проведя в клубе 12 лет.

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