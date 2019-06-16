Защитник «Баварии» Матс Хуммельс может вернуться в дортмундскую «Боруссию».

Боссы желто-черных предложили за бывшего центрбека сборной Германии от 15 до 20 миллионов евро. Руководство «Мюнхена» считает эту сумму недостаточной. В 2016-м они покупали Хуммельса на «Альянц Арену» за 35 миллионов евро. Несмотря на то, что футболист стал старше на три года, цены на рынке тоже возросли. Завершение сделки еще далеко до официального подтверждения.

«Боруссия» обсуждает с Матсом трехлетний контракт, переговоры о личном соглашении находятся в продвинутой стадии. Со стороны защитника переговоры ведет его отец Херманн. Об этом сообщает Kicker.

Однако источники Bild уточняют, что трансфер значительно ближе, и со всеми условиями «Бавария» и «Боруссия» уже согласились. Сумма сделки составит 20 миллионов евро плюс бонусы за выступление игрока. Главный тренер мюнхенцев Нико Ковач в отпуске, но в курсе готовящегося перехода и должен одобрить уход Хуммельса.

Сам Матс проиграет в зарплате в «Боруссии». По информации Bild, он будет получать вместо 12 миллионов евро в год на «Альянц Арене» 10 миллионов.

В чемпионате Германии-2018/19 30-летний центрбек провел за «Баварию» 21 матч.

В случае трансфера в «Дортмунд» Хуммельс станет шестым центральным защитником в команде вместе с Мануэлем Аканджи, Дэн-Акселем Загаду, Абду Диалло, Леонардо Балерди и Омером Топраком.

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