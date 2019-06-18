Йович вырос на 58 млн, Нойер обвалился на 17 млн. Как изменились цены на игроков Бундеслиги

Начни с игроков, которые максимально возросли в цене с января 2018-го.

А теперь оцени звезд, которых теперь покупать намного выгоднее.

Сильнее всех изменения затронули «Баварию»: Нойер, Левандовский, Мюллер и Боатенг провели невыразительный сезон и в сумме сбросили 57 млн. На их фоне еще внушительнее смотрится прогресс Санчо и Йовича: цена на Джейдона подскочила на 1900%, Луки – на 2900%.

19-летний Санчо – самый дорогой игрок Бундеслиги. В 2018-м «Боруссия» купила его у «Сити» за 7,8 млн евро.

Бундеслигу-2018/19 выиграла «Бавария» – мюнхенцы обогнали дортмундскую «Боруссию» на два очка.

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