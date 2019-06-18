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Йович вырос на 58 млн, Нойер обвалился на 17 млн. Как изменились цены на игроков Бундеслиги

Йович вырос на 58 млн, Нойер обвалился на 17 млн. Как изменились цены на игроков Бундеслиги
Eurosport

52 мин. назад

Точка отсчета – январь 2018-го.

Начни с игроков, которые максимально возросли в цене с января 2018-го.

А теперь оцени звезд, которых теперь покупать намного выгоднее.

Сильнее всех изменения затронули «Баварию»: Нойер, Левандовский, Мюллер и Боатенг провели невыразительный сезон и в сумме сбросили 57 млн. На их фоне еще внушительнее смотрится прогресс Санчо и Йовича: цена на Джейдона подскочила на 1900%, Луки – на 2900%.

  • 19-летний Санчо – самый дорогой игрок Бундеслиги. В 2018-м «Боруссия» купила его у «Сити» за 7,8 млн евро.
  • Бундеслигу-2018/19 выиграла «Бавария» – мюнхенцы обогнали дортмундскую «Боруссию» на два очка.

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