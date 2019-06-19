Перебежчик, предатель, изменник – это, пожалуй, самые безобидные слова, которые выдавали фанаты дортмундской «Боруссии» в адрес лидеров, уходивших в «Баварию». Больше всего досталось Матсу Хуммельсу: защитник выводил на поле «шварцгельбен» с капитанской повязкой, уверял, что лучше выиграть один турнир с «Боруссией», чем пять с другим клубом, а потом внезапно умчался в Мюнхен, чтобы завоевать больше трофеев.

За три года на юге Германии Матс добавил в коллекцию семь локальных титулов, но не стал счастливее. Лучшим этапом карьеры все равно остался Дортмунд: финал Лиги чемпионов-2012/13 и чемпионат мира в Бразилии случились в период выступлений за «Боруссию». Хуммельс больше не нужен сборной, а место в основе «Баварии» не гарантировано – самое время вернуться в семью, где всегда готовы принять блудных детей.

Матс Хуммельс, Нури Шахин, «Боруссия» ДортмундImago

Ханс-Йоахим Ватцке и Михаэль Цорк гениально начали лето, подтянув в Дортмунд Торгана Азара, Юлиана Брандта и Нико Шульца всего за 76 миллионов евро. Боссы «Боруссии» уже больше 10 лет ведут грамотную трансферную политику, но не могут избавиться от одной слабости: возвращения бывших игроков. «Вестфаленштадион» прощал и повторно принимал Нури Шахина, Синдзи Кагаву и даже Марио Гётце, только ни от одного больше не исходило магии, которой они влюбляли зрителей до отъезда из Дортмунда. Жизнь как бы намекает руководству «Боруссии», что схема не работает, но сигналы Вселенной не принимаются – Цорк и Ватцке испытывают судьбу снова.

Контракт с Хуммельсом подписали, конечно же, не только по ностальгической теме. Матс неплохо отыграл во второй половине сезона-2018/19, имеет громадный опыт, не нуждается во времени на адаптацию и будет внушать в нападающих страх больше, чем Абду Диалло или Дан-Аксель Загаду – логическое объяснение этому трансферу найти несложно. С Хуммельсом у «Боруссии» должно быть больше шансов на победу в чемпионате, но в долгосрочной перспективе его возвращение может навредить команде.

Зимой защитнику исполняется 31 год. Матс покинул «Баварию» явно не для того, чтобы просто делиться опытом – он хочет играть в основе. Из-за этого пострадает кто-то из перспективных центрдефов. Аканджи и Диалло по 23, Загаду и Балерди по 20 – чтобы выйти на мировой уровень, в таком возрасте нужно играть, а не смотреть со скамейки или трибуны на игру ветерана. Хуммельс ведь и стал Хуммельсом только потому, что в 19 лет в него поверил Юрген Клопп. Рядом с Матсом выступал такой же зеленый Невен Суботич, и это не помешало обоюдному развитию.

Далеко не факт, что нынешний Хуммельс органично впишется в систему Люсьена Фавра, с которым «Боруссия» продлила контракт. В большинстве матчей «Дортмунд» активно атакует. Чтобы не пропускать в контратаках, необходимы защитники с высокой стартовой скоростью, а сверхзвуковой быстротой Матс никогда не отличался. Один из главных козырей экс-игрока сборной Германии – точные лонгболы. Но Фавр вряд ли оценит. «Для меня это не футбол», – признался швейцарец, когда в одном из матчей его «Гладбах» забрасывал мяч на Люка де Йонга.

Появление Хуммельса в раздевалке может повлиять и на микроклимат в команде. До этого в коллективе сложилась четкая иерархия: капитан Марко Ройс – абсолютный вожак, а игравшие еще при Клоппе Лукаш Пищек и Марсель Шмельцер – хранители клубных ценностей и помощники в развитии молодежи. Хуммельс может внести дисбаланс своим статусом и привычкой высказывать мнение слишком прямолинейно – есть мнение, что по этим причинам Йоахим Лёв и убрал футболиста из сборной.

Матс Хуммельс, «Бавария» МюнхенImago

«Бавария» же прикончила двух зайцев: подкинула внутренних сложностей прямому конкуренту и освободила место в центре обороны парням посвежее. «Мы находимся в процессе омоложения», – заявил в марте Ули Хёнес и не соврал. С нового сезона в распоряжении Нико Ковача появятся 23-летние чемпионы мира Бенжамен Павар и Люка Эрнандес – любой может составить с Никласом Зюле мощнейшую связку в центре защиты.

Хуммельс пока не готов ко вторым ролям, но все равно уже не будет прежним. Как показывает практика, «Боруссия» не воскрешает, а лишь дает пристанище.

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