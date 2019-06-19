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Хуммельс вернулся в «Боруссию»
Торган Азар, Брандт, Шульц, Хуммельс – «шмели» проводят мощную трансферную кампанию.
Защитник мюнхенской «Баварии» Матс Хуммельс вернулся в дортмундскую «Боруссию», сообщает официальный сайт «шмелей».
По данным Kicker, «Боруссия» заплатила «Баварии» за Хуммельса 38 миллионов евро + бонусы.
- 30-летний Хуммельс является воспитанником «Баварии». В 2009-2016 гг. Матс выступал за «Боруссию» и дважды выиграл чемпионат Германии.
- Выступая за «Баварию», Хуммельс добавил в свою копилку еще три победы в Бундеслиге. В 2016 году мюнхенцы заплатили за его трансфер 35 млн евро.
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