Марко Ройс
Фото: Getty Images
В феврале ожидалось, что 30-летний немец восстановится за четыре недели, но и к концу мая он не залечил травму.
Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс не смог залечить проблемы со здоровьем, несмотря на трехмесячный перерыв.
Как сообщает Bild, немец пропустит ключевой матч мирового футбола в мае против «Баварии» и, скорее всего, уже не сыграет в сезоне-2019/20.
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Ройс получил повреждение приводящей мышцы в начале февраля и пропустил последние матчи перед карантином. Изначально врачи прогнозировали восстановление в течение четырех недель, но даже 16 мая Марко не смог сыграть с «Шальке».
- 26 мая дортмундцы должны принять «Баварию». С учетом остановки других топовых футбольных турниров эта игра должна стать центральным событием мая.
- За 8 туров до финиша «Дортмунд» уступает «Мюнхену» 4 очка.
- 31 мая Ройсу исполнится 31 год.
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