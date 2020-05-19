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Bild: Ройс не сыграет с «Баварией» и пропустит остаток сезона

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Марко Ройс

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
32 минут назад

В феврале ожидалось, что 30-летний немец восстановится за четыре недели, но и к концу мая он не залечил травму.

Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс не смог залечить проблемы со здоровьем, несмотря на трехмесячный перерыв.

Как сообщает Bild, немец пропустит ключевой матч мирового футбола в мае против «Баварии» и, скорее всего, уже не сыграет в сезоне-2019/20.

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Ройс получил повреждение приводящей мышцы в начале февраля и пропустил последние матчи перед карантином. Изначально врачи прогнозировали восстановление в течение четырех недель, но даже 16 мая Марко не смог сыграть с «Шальке».

  • 26 мая дортмундцы должны принять «Баварию». С учетом остановки других топовых футбольных турниров эта игра должна стать центральным событием мая.
  • За 8 туров до финиша «Дортмунд» уступает «Мюнхену» 4 очка.
  • 31 мая Ройсу исполнится 31 год.

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