Бавария Мюнхен
    -
    20:30
    09.11.19
    Альянц Арена
    Боруссия Дортмунд
      Чемпионат Германии • Тур 11
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      Онлайн
      Бавария - Боруссия
      Чемпионат Германии - 9 ноября 2019

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Бавария Мюнхен – Боруссия Дортмунд на Eurosport.ru! 9 ноября 2019 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Ганс-Дитер Флик или Люсьен Фавр? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бавария Мюнхен и Боруссия Дортмунд и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Бавария Мюнхен и Боруссия Дортмунд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Привет! На эти выходные запланировано стоооолько крутых футбольных матчей, и вот один из них: «Бавария» без тренера примет злых «шмелей» из Дортмунда. Скорей бы уже суббота!

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