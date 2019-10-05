Падерборн
    -
    16:30
    05.10.19
    Eнepгиeтeam Арена
    Майнц
      Чемпионат Германии • Тур 7
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      Онлайн
      Падерборн - Майнц
      Чемпионат Германии - 5 октября 2019

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Падерборн – Майнц на Eurosport.ru! 5 октября 2019 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Штеффен Баумгарт или Сандро Шварц? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Падерборн и Майнц и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Падерборн и Майнц, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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