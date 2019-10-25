Майнц
    -
    21:30
    25.10.19
    Опель Арена
    Кёльн
      Чемпионат Германии • Тур 9
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      Майнц - Кёльн
      Чемпионат Германии - 25 октября 2019

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Майнц – Кёльн на Eurosport.ru! 25 октября 2019 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Сандро Шварц или Ахим Байерлорцер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Майнц и Кёльн и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Майнц и Кёльн, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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