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Хоффенхайм - Боруссия Мёнхенгладбах
Чемпионат Германии - 28 сентября 2019
Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Хоффенхайм – Боруссия Мёнхенгладбах на Eurosport.ru! 28 сентября 2019 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Юлиан Нагельсманн или Дитер Хекинг? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Хоффенхайм и Боруссия Мёнхенгладбах и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Хоффенхайм и Боруссия Мёнхенгладбах, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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