Герта
    -
    17:30
    30.11.19
    Олимпиаштадион
    Боруссия Дортмунд
      Чемпионат Германии • Тур 13
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      Герта - Боруссия
      Чемпионат Германии - 30 ноября 2019

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Герта – Боруссия Дортмунд на Eurosport.ru! 30 ноября 2019 года в 17:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Юрген Клинсманн или Люсьен Фавр? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Герта и Боруссия Дортмунд и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Герта и Боруссия Дортмунд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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