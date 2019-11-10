Фрайбург
    -
    20:00
    10.11.19
    Шварцвальд-Штадион
    Айнтрахт Франкфурт
      Чемпионат Германии • Тур 11
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      Онлайн
      Фрайбург - Айнтрахт Франкфурт
      Чемпионат Германии - 10 ноября 2019

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Фрайбург – Айнтрахт Франкфурт на Eurosport.ru! 10 ноября 2019 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Кристиан Штрайх или Ади Хюттер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Фрайбург и Айнтрахт Франкфурт и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Фрайбург и Айнтрахт Франкфурт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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