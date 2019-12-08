Вердер
    -
    20:00
    08.12.19
    Везерштадион
    Падерборн
      Чемпионат Германии • Тур 14
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      Вердер - Падерборн
      Чемпионат Германии - 8 декабря 2019

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Вердер – Падерборн на Eurosport.ru! 8 декабря 2019 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Флориан Кохфельдт или Штеффен Баумгарт? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Вердер и Падерборн и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Вердер и Падерборн, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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