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Боруссия Мёнхенгладбах - РБ Лейпциг

Чемпионат Германии - 30 августа 2019

Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Боруссия Мёнхенгладбах – РБ Лейпциг на Eurosport.ru! 30 августа 2019 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Дитер Хекинг или Ральф Рангник? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Боруссия Мёнхенгладбах и РБ Лейпциг и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Боруссия Мёнхенгладбах и РБ Лейпциг, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

