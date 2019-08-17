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    16:30
    17.08.19
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    Фортуна Дюссельдорф
      Чемпионат Германии • Тур 1
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      Вердер - Фортуна Дюссельдорф
      Чемпионат Германии - 17 августа 2019

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Вердер – Фортуна Дюссельдорф на Eurosport.ru! 17 августа 2019 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Флориан Кохфельдт или Фридхельм Функель? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Вердер и Фортуна Дюссельдорф и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Вердер и Фортуна Дюссельдорф, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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