Аугсбург
    -
    16:30
    24.08.19
    ВВК Арена
    Унион Берлин
      Чемпионат Германии • Тур 2
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      Онлайн
      Аугсбург - Унион Берлин
      Чемпионат Германии - 24 августа 2019

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Аугсбург – Унион Берлин на Eurosport.ru! 24 августа 2019 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Мартин Шмидт или Урс Фишер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Аугсбург и Унион Берлин и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Аугсбург и Унион Берлин, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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