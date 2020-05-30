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Бавария - Фортуна Дюссельдорф
Чемпионат Германии - 30 мая 2020
Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Бавария Мюнхен – Фортуна Дюссельдорф на Eurosport.ru! 30 мая 2020 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Ханс-Дитер Флик или Уве Рёслер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бавария Мюнхен и Фортуна Дюссельдорф и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Бавария Мюнхен и Фортуна Дюссельдорф, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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После важнейшей виктории в Дортмунде, «рекордмайстер» уже примерил на себя корону чемпиона – за шесть туров до конца чемпионата «Бавария» может дважды проиграть и остаться при своем. Правда на очереди у мюнхенцев очередной спарринг-партнер – «Фортуна», которому еще нужно умудрится подарить очки.