Падерборн
    -
    19:00
    31.05.20
    Eнepгиeтeam Арена
    Боруссия Дортмунд
      Чемпионат Германии • Тур 29
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      Онлайн
      Падерборн - Боруссия
      Чемпионат Германии - 31 мая 2020

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Падерборн – Боруссия Дортмунд на Eurosport.ru! 31 мая 2020 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Штеффен Баумгарт или Люсьен Фавр? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Падерборн и Боруссия Дортмунд и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Падерборн и Боруссия Дортмунд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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