Вердер
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    14:30
    07.06.20
    Везерштадион
    Вольфсбург
      Чемпионат Германии • Тур 30
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      Вердер - Вольфсбург
      Чемпионат Германии - 7 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Вердер – Вольфсбург на Eurosport.ru! 7 июня 2020 года в 14:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Флориан Кохфельдт или Оливер Гласнер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Вердер и Вольфсбург и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Вердер и Вольфсбург, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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