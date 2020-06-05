Фрайбург
    -
    21:30
    05.06.20
    Шварцвальд-Штадион
    Боруссия Мёнхенгладбах
      Чемпионат Германии • Тур 30
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      Онлайн
      Фрайбург - Боруссия Мёнхенгладбах
      Чемпионат Германии - 5 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Фрайбург – Боруссия Мёнхенгладбах на Eurosport.ru! 5 июня 2020 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Кристиан Штрайх или Марко Розе? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Фрайбург и Боруссия Мёнхенгладбах и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Фрайбург и Боруссия Мёнхенгладбах, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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